دراسة تكشف كيف يمكن للقهوة أن تساعد في حماية الكبد!

يقول باحثون درسوا التاريخ الطبي واستهلاك القهوة لنصف مليون بريطاني، إن هؤلاء لديهم خطرا أقل بنسبة 21% للإصابة بأمراض الكبد المزمنة مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

ويحتوي المشروب على مركبات تسمى kahweol وcafestol، والتي يعتقد أنها تخفف الالتهاب الذي يمكن أن يتلف الكبد.

وفي غضون ذلك، يعتقد أن الكافيين يحارب ندبات الكبد الضارة. وقال الدكتور أوليفر كينيدي، معد الدراسة التي نشرت في مجلة BMC Public Health، من جامعة ساوثهامبتون: "القهوة متاحة على نطاق واسع والفوائد التي نراها قد تعني أنها يمكن أن تقدم علاجا وقائيا محتملا".

ويُعتقد أن واحدا من كل ثلاثة بريطانيين مصاب بمرض الكبد الدهني غير الكحولي في وقت مبكر. ويمكن أن يؤدي إلى أمراض الكبد المزمنة إذا ساءت الأحوال. ويمكن أيضا أن يكون سبب مرض الكبد المزمن هو الإفراط في الشرب والتهاب الكبد الفيروسي.

ولكن الباحثين وجدوا أن القهوة تحد على ما يبدو من الحالة الخطيرة، حيث يقل احتمال وفاة الأشخاص بسبب أمراض الكبد المزمنة الذين يشربونها بانتظام بنسبة 49%، مقارنة بمن لا يتناولونها.

وشملت الدراسة 494585 شخصا تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة. ويشرب أكثر من ثلاثة أرباعهم القهوة بانتظام، بمتوسط ​​فنجانين في اليوم.

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وبعد المتابعة لمدة 10 سنوات في المتوسط ​، أصيب 3600 شخص بأمراض الكبد المزمنة وتوفي 301 شخصا.

وبالمقارنة مع من لا يشربون القهوة، فإن أولئك الذين يشربون القهوة لديهم مخاطر أقل بنسبة 21% للإصابة بأمراض الكبد المزمنة وتقليل خطر الإصابة بالنوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد، والذي يسمى سرطان الخلايا الكبدية.

ويبدو أن البن المطحون، مثل الإسبريسو، هو الأكثر فائدة، على الرغم من أن هذه النتيجة لم تكن ذات دلالة إحصائية، حيث لم يشرب عدد كاف من الأشخاص في الدراسة هذا النوع من القهوة.

وتحتوي القهوة المطحونة، بدلا من النوع الفوري، على مستويات عالية من الكحويل والكافستول، والتي تشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أنها تحمي من أمراض الكبد المزمنة.

ومع ذلك، رُبطت جميع أنواع القهوة، بما في ذلك القهوة الفورية والخالية من الكافيين، بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض الكبد.

وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يشربون القهوة كل يوم في المتوسط​​، انخفض خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة وتراكم الدهون في الكبد يسمى "التنكس الدهني".

ولكن، يبدو أن الفوائد المحتملة للقهوة استقرت عند حوالي ثلاثة أو أربعة أكواب في اليوم، لذا فإن شرب خمسة أو أكثر لا يوفر حماية إضافية للكبد.

وتضيف الدراسة إلى الدليل على أن القهوة قد تكون مفيدة للكبد، وهي أول ما يبحث بشكل مباشر في أنواع مختلفة من القهوة وعلاقتها بأمراض الكبد في مثل هذه المجموعة الكبيرة من الأفراد.

ولكن معدي الدراسة يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل التوصية بالقهوة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض الكبد.

المصدر: ديلي ميل