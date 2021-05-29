الإفراط في شرب القهوة يشكّل خطورة على القلب

أعلن علماء جامعة جنوب أستراليا، أن الإفراط في شرب القهوة لا يؤدي فقط إلى تنشيط الجسم، بل ويسبب الغثيان والقلق ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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ويشير موقع Focus.de، إلى أن العلماء الأستراليون أجروا دراسة، تفيد نتائجها بأن الإفراط في تناول الكافيين، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الشرياني. لذلك ينصح الباحثون بعدم تناول أكثر من ستة أكواب من القهوة في اليوم.

وتقول البروفيسورة ايلينا هوبينين من الجامعة، "عند تناول كمية كبيرة من القهوة، يمكن أن يسبب العصبية والتهيج وحتى الغثيان. وللحفاظ على صحة القلب واستقرار مستوى ضغط الدم، يجب عدم تناول أكثر من ستة أكواب من القهوة في اليوم".

ويضيف الباحثون، عند تناول كمية أكثر من هذه فإن خطر الإصابة بأمراض القلب يزداد بنسبة 22%.

المصدر: نوفوستي