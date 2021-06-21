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تحديد سبب ظهور رائحة العفن لدى الذين عانوا من كوفيد-19

الصحة

تحديد سبب ظهور رائحة العفن لدى الذين عانوا من كوفيد-19
Sputnik
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قال فلاديمير زايتسيف المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن سبب ظهور رائحة العفن لدى الأشخاص الذين عانوا من كوفيد-19 قد يكون التهاب الأنف.

وأضاف زايتسيف: "مرض كوفيد -19 يمكن أن يسفر عن الإصابة بالتهاب الأنف، والذي بدوره يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية الفكية".

وتابع الخبير الروسي القول: "عندما يظهر الالتهاب هناك، يتضخم الغشاء المخاطي ليس فقط للجيوب الأنفية بل وفي الناصور أيضا. هناك تنفتح الفتحات وتشتد هذه الرائحة الكريهة، لأن التهاب الجيوب الأنفية يزداد أكثر فأكثر كل يوم".

وأشار الطبيب إلى أن الرائحة الكريهة تختفي مع تنظيف الفتحات. وأوصى زايتسيف بالتوجه إلى المستوصف عندما تظهر مثل هذه الأعراض.

المصدر: نوفوستي

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