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العلماء الروس يكتشفون نوعا جديدا من المضادات الحيوية

الصحة

العلماء الروس يكتشفون نوعا جديدا من المضادات الحيوية
Reuters Yves Herman
صورة تعبيرية
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لأول مرة منذ 20 عاما يكتشف العلماء الروس عائلة جديدة من المضادات الحيوية الطبيعية، تنتجها بكتيريا التربة العقدية.

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وتشير مجلة Angewandte Chemie International Edition، إلى أن الباحثين من جامعة موسكو "حددوا عنصرين أساسيين في مجمع المضادات الحيوية أطلقوا عليها gausemycins A و B gausemycins" بحسب المكتب الإعلامي للجامعة.

واتضح للباحثين، أن لهذين العنصرين فعالية واضحة ضد أغشية البكتيريا الموجبة الغرام، دون أن يحددوا كيفية تأثيرها في الغشاء. ولكن آلية تأثير هذه المضادات الحيوية الطبيعية، يختلف عن تأثير المضادات الحيوية الأخرى، التي تؤثر في التركيب الحيوي لجدار خلايا البكتيريا.

وتجدر الإشارة، إلى أن العلماء في السنوات الأخيرة نادرا ما يكتشفون أنواعا جديدة من المضادات الحيوية. وتنتج الأدوية الجديدة عن طريق تحديث في المركبات الموجودة سابقا. وكان دابتومايسين آخر مضاد حيوي طبيعي من نوع جديد سمح باستخدامه الفعلي عام 2003 . بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

المصدر: فيستي. رو

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