طبيب يكشف الطريقة الصحيحة للاستجمام والراحة

قال الطبيب المعروف أندريه تيازيلنيكوف، إنه يجب خلال التواجد في الإجازة، الالتزام بنظام اليقظة والراحة المعتاد لكي لا يشعر المرء بالإرهاق عند العودة إلى العمل لاحقا.

وذكر أن اليقظة (Wakefulness)‏، هي حالة دماغية متكررة يوميا، يكون فيها الفرد واعيا ومشاركا في الاستجابات المعرفية والسلوكية تجاه العالم الخارجي مثل الاتصال والتأمل والأكل وغيرها. واليقظة هي عكس حالة النوم، والتي يتم فيها استبعاد معظم المدخلات الحسية.

وأضاف الخبير: "الإجازة هي فرصة لتحسين صحة الفرد. ويعتبر النوم الكافي والنظام الغذائي المتوازن، من الشروط الأساسية لاستعادة القوى. بالإضافة إلى ذلك، إذا خرج الإنسان عن النظام المعتاد، فستكون رحلة العودة إلى ذاك النظام، أطول. وسيشعر الإنسان بأنه منهك عند عودته إلى العمل بعد هذا الشكل من الراحة".

وتابع الطبيب القول: "من الضروري الالتزام، بنظام اليقظة والراحة المعتاد".

المصدر: نوفوستي