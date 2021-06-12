أخصائي صحي مصري يطمئن: علاج الفطر الأسود متوفر بشكل كبير في مصر

أكد أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة الفيوم بمصر، شريف رفعت، أنه لا داعي للخوف مطلقا من فزاعة مرض الفطر الأسود، وأن علاج هذا المرض متوفر في مصر بشكل كبير.

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وقال شريف رفعت: "لا داعى للهلع أو الخوف إطلاقا سواء من الفطر الأسود أو غيره"، مشيرا إلى أن "المنظومة الطبية وخبرات وقدرات الأطباء المصريين على استعداد للتعامل مع أي جائحة أو وباء، أو أي مرض".

وتابع: "معندناش حاجة نخاف منها"، مطالبا الناس بـ"استمداد أي معلومة طبية من مصدر موثوق حتى لا تحدث بلبلة".

هذا وأوضح الطبيب المصري أن "علاج الفطر الأسود والأدوية الخاصة به متوفرة من قبل الدولة"، محذرا من " التجمعات بدون اتخاذ الإجراءات الاحترازية".

وأكد رفعت أن "الدعم النفسي والحالة النفسية من أساسيات العلاج لمرضى فيروس كورونا، ويجب وضعها في بروتوكولات العلاج"، مشددا على "ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم، وسط التعايش مع فيروس كورونا"، وأضاف: "مازلنا نتعايش مع فيروس كورونا منذ أكثر من عام ونصف العام، والحل السحري يكمن في أشياء بسيطة، تأتي على رأسها النظافة الشخصية للإنسان، والتغذية الجيدة، والتهوية، إضافة الى ممارسة الرياضة بشكل يومي، والموضوع ما زال مستمرا".

هذا وناشد رئيس قسم الأمراض الصدرية المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن "أي لقاح يقي من فيروس كورونا، لكن لا يمنعه".

وأكمل شريف رفعت: "أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية وكبار السن لهم الأولوية في التطعيم باللقاح، وهذا لا يمنع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية..لا يوجد مصل أو لقاح ليس له أعراض، والأعراض دائما تكون بسيطة ومتفاوتة، منها صداع، والآم في العضلات، وتقلصات معوية، أو تغير في الضغط، أو اضطرابات في النوم، وتستمر من صفر إلى 6 أشهر"، ناصحا أصحاب الأمراض المزمنة أن يقوموا باستشارة الطبيب المختص في حالة إصابتهم بفيروس كورونا.

كما لفت الطبيب المصري إلى أن "من أكثر الأشياء التي تجعل المناعة تنخفض لدى المواطنين، هو شعورهم بالقلق والضغط المتزايد"، مؤكدا "ضرورة الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والبروتين والسوائل للوقاية من الفيروس".

المصدر: "الوطن"