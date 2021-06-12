خبير روسي في الأمراض المعدية يبدد آراء شائعة حول مرض الإيدز

خلافا للآراء الشائعة حول الطرق التي يمكن من خلالها انتقال العدوى بمرض فقدان المناعة المكتسبة (الإيدز)، حدد خبير روسي متخصص في الأمراض المعدية 3 طرق فقط قد تنتقل من خلالها العدوى.

وقال ألكسندر برونين، كبير المتخصصين في موسكو في تشخيص وعلاج عدوى نقص المناعة البشرية، إنه خلافا للخرافات الشائعة حول طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية "يمكن تبديد هذه الخرافات التي لا تزال موجودة، على سبيل المثال، حول انتقال العدوى من خلال بعوضة، أو عوامل أخرى خرافية".

وأكد أن فيروس فقدان المناعة المكتسبة ينتقل عبر 3 طرق فقط، وهي: من خلال ممارسة الجنس غير المحمي، أو الاتصال بالدم، أو من الأم المصابة بالفيروس إلى الطفل.

وأوضح أنه يدخل الدم المحتوي على فيروس إلى مجرى دم الشخص السليم، عند ملامسة الدم في أثناء استخدام الأدوات الشائعة للاستخدام المشترك، مثل حقن المخدرات.

وأضاف أنه كلما زاد عدد الشراكات في العلاقات الجنسية غير المحمية، زادت مخاطر الإصابة بالفيروس.

وقال إن الطب بات قادرا على التقليل من إمكانية انتقال فيروس فقدان المناعة المكتسبة من الأم إلى الطفل، من خلال الوقاية والمراقبة.

المصدر: نوفوستي