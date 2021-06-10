ما أسباب نغزات الأذن؟

كشفت الدكتورة ناتاليا كونونوفا، أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة الأسباب المحتملة للألم والنغزات المزعجة في الأذن.

وتشير الأخصائية في حديث تلفزيوني، إلى أن الألم يمكن أن يظهر ليس فقط في حالة وجود التهابات في البلعوم الأنفي أو تجويف الفم، بل وأيضا في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأسباب أخرى.

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ووفقا لها، يمكن أن يكون السبب دخول الماء أو حشرة إلى الأذن، وقد يكون السبب الإجهاد الشديد، والتنكس العظمي الغضروفي في الجزء العنقي من العمود الفقري، أو بسبب وجود سدادة شمعية في الأذن.

وتنصح الأخصائية بالحذر عند استخدام عيدان تنظيف الأذن، لأنها تسبب تكثيف شمع الأذن، وبضرورة إزالة الرطوبة من الأذن بعد الاستحمام.

وتضيف، وفي حالة الشعور بالألم فجأة، يجب قياس درجة الحرارة ومستوى ضغط الدم لمعرفة ما إذا كان السبب وجود التهاب في الأذن أم لا. ومن الضروري تناول أدوية مسكنة واستخدام القطرات الخاصة بالأذن والأفضل استشارة الطبيب المختص، لأن هذه الأعراض تتطلب إجراء فحص شامل.

المصدر: فيستي. رو