طنين الأذن يشير إلى أمراض معينة

أعلن الدكتور ألكسندر يفدوكيموف، أخصائي طب الأعصاب الروسي، أن طنين الأذن والصفير والضوضاء، قد تشير إلى أمراض خطيرة.



ويشير الأخصائي، إلى أن السبب الأكثر انتشارا لظهور هذه الأعراض تكون عادة أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

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ويقول، "وقد يكون نتيجة التهابات، وإصابة العصب السمعي أو مراكز السمع في قشرة الدماغ بسبب أورام مختلفة".

ويضيف، الأسباب الأخرى لظهور الطنين في الأذن مرتبطة بالتهاب أو خلل في المفصل الصدغي-الفكي، أو أمراض الأوعية الدموية، أو مشكلات في العمود الفقري العنقي.

ويقول، "هناك سبب آخر لظهور الطنين في الأذن، وهو تناول أدوية معينة. فإذا كان الشخص يتناول الأدوية لفترة طويلة ويظهر عنده صفير أو ضوضاء في الأذن فعليه استشارة الطبيب المعالج".

ويؤكد الأخصائي، على أن مرض السكري يمكن أن يكون سببا لظهور طنين الأذن. لذلك، في هذه الحالة، يجب قبل كل شيء قياس مستوى ضغط الدم، لأن الطنين يمكن أن يظهر كما في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم، كذلك في حالة انخفاضه أيضا.

المصدر: نوفوستي