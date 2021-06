"حلوى" لتقوية الأسنان وتبييضها

تستعد مجموعة باحثين من جامعة واشنطن لإجراء اختبارات سريرية لـ "حلوى" جديدة تقوي مينا الأسنان وتجعلها أكثر بياضا. وهذه "الحلوى" بطعم النعناع.



ويشير الباحثون، إلى أن نجاح هذه الاختبارات يعني ظهور منتج جديد في الأسواق، مفيد للأسنان، بطعم النعناع الذي يحبه الصغار والكبار على حد سواء.

وتحتوي هذه "الحلوى" على ببتيد معدل وراثيا (سلسلة من الأحماض الأمينية) وأيونات الفوسفور والكالسيوم التي تدخل في تركيب مينا الأسنان، التي تنكشف أجزاء الأسنان الرئيسية-العاج عند تضررها، ما يزيد من فرط حساسيتها وتسوسها وأمراض اللثة. وقد حصل الباحثون على هذا الببتيد الجديد من بروتين الأميلوجينين، الذي يدخل أيضًا في تركيب مينا الأسنان وملاطها.

The University of Washington School of Dentistry.