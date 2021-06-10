الكشف عن الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر

وفقا لخبراء المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، يمكن أن يشير فقدان الذاكرة، وارتباك الوعي، وصعوبة القيام بأعمال روتينية، إلى تطور مرض الزهايمر.

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و تشير صحيفة Daily Express ، إلى أنه بحسب الخبراء، أكثر أعراض مرض الزهايمر انتشارا هو نسيان المعلومات التي حصل عليها الشخص قبل فترة قصيرة، بما فيها ما سمعه أو شاهده وكذلك التواريخ والأسماء الجديدة. وبالطبع الأشخاص الذين لا يعانون من الزهايمر، يتذكرون عادة هذه المعلومات المنسية بعد بعض الوقت.

ويضيف الخبراء، يمكن لمرضى الزهايمر أن يفقدوا معرفة الأيام والمواسم والوقت وحتى مكان وجودهم أحيانا وكيف أتوا إليه.

وينسب الخبراء صعوبة تنفيذ المهام المناطة بالشخص، إلى صعوبات تنفيذ المهام اليومية، مع أن المرضى كانوا يقومون بها خلال فترة زمنية طويلة. فعلى سبيل المثال، يمكن أن ينسى المريض طريق الذهاب والإياب الذي كان يسلكه يوميا إلى مكان عمله. أو ينسى قواعد لعبته المحبوبة. بحسب الأطباء.

ويشير الخبراء، إلى أنه على الرغم من عدم توفر الأدوية لعلاج هذا المرض، إلا أن التشخيص المبكر سيمنح المريض ما يلزم من الوقت لتنظيم وترتيب شؤونه.

المصدر: نوفوستي