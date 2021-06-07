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الصحة العالمية: نسعى لاستقطاب مجموعة العشرين في تمويل برنامج "كوفاكس" ورفده باللقاحات

الصحة

الصحة العالمية: نسعى لاستقطاب مجموعة العشرين في تمويل برنامج
Reuters
الصحة العالمية
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قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية إن محادثات تجرى مع دول مجموعة العشرين، تتعلق بتبرعات مالية وتوفير لقاحات كوفيد-19 لبرنامج "كوفاكس" الدولي للتطعيم.

وقال بروس إيلوارد كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ومنسق مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 بالمنظمة، إن منظمة الصحة العالمية ترغب أن تسهم الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان بتقديم اللقاحات.

وأضاف أن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة لمنظمة التجارة العالمية لتوسيع نطاق إتاحة اللقاحات ليس كافيا.

وصرح بأن التنازل عن حقوق براءات اختراع اللقاحات سيمثل قيمة إضافية.

المصدر: رويترز

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