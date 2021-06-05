روسيا تبدأ إنتاج دوائها الجديد لعلاج كوفيد-19

صرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بأن إنتاج الغلوبولين المناعي المضاد لكوفيد-19 على أساس بلازما دم المتعافين من المرض قد بدأ في روسيا ومن المزمع زيادته.

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يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة الروسية في وقت سابق عن موافقتها على استخدام عقار "كوفيد-غلوبولين" لعلاج مرض فيروس كورونا، والذي يعتمد على بلازما الدم للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتماثلوا للشفاء منه.

وقال موراشكو في تصريحات لوكالة "نوفوستي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "لقد بدأ الإنتاج في روسيا، ومن الضروري زيادته الآن، وسيتطلب ذلك بالتأكيد كميات من بلازما الدم. هذا غلوبولين مناعي مضاد لكوفيد وهو عبارة عن عقار عالي التركيز يسمح بتحييد الفيروس، وهذا العقار بالطبع له أفضلية بالمقارنة مع البلازما المضادة لكوفيد".

وأوضح الوزير أن العلاج أحادي الدواء لا يأتي أحيانا بالنتائج المطلوبة كاملة، ما يدفع الطبيب لاختيار العلاج المركب، مضيفا أنه ظهرت مؤخرا بيانات جديدة حول الجمع بين بلازما الدم والأدوية المضادة للفيروسات.

في وقت سابق، قال سيرغي أفدييف، كبير أخصائيي أمراض الرئة بوزارة الصحة الروسية، أن الدراسات كشفت قلة فعالية علاج عدوى كورونا باستخدام بلازما الدم المضادة لكوفيد.

المصدر: "نوفوستي"