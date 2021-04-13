موسكو.. انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – غلوبولين" لعلاج كورونا

أعلنت السلطات الصحية في موسكو عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – غلوبولين" لعلاج فيروس كورونا.

وقال المكتب الصحفي لإدارة الرعاية الصحية في موسكو اليوم الثلاثاء، إن التجارب ستشمل 6 مستشفيات في موسكو تعالج المصابين بفيروس كورونا، فيما من المقرر أن تستغرق المرحلة الثانية من التجارب شهرين أو ثلاثة.

يذكر أن "كوفيد – غلوبولين" ركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس.

ويشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد في تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.

المصدر: RT