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موسكو.. انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – غلوبولين" لعلاج كورونا

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موسكو.. انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء
Sputnik Rostec Press Office
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أعلنت السلطات الصحية في موسكو عن انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – غلوبولين" لعلاج فيروس كورونا.

وقال المكتب الصحفي لإدارة الرعاية الصحية في موسكو اليوم الثلاثاء، إن التجارب ستشمل 6 مستشفيات في موسكو تعالج المصابين بفيروس كورونا، فيما من المقرر أن تستغرق المرحلة الثانية من التجارب شهرين أو ثلاثة.

يذكر أن "كوفيد – غلوبولين" ركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس.

ويشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد في تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.

المصدر: RT

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