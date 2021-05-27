اختبار ذاتي بسيط بالإبهام يمكن أن يكشف عن حالة صحية قاتلة

بمساعدة يد واحدة، يمكن لأي شخص تقييم ما إذا كان لديه تمدد الشريان الأبهر الصاعد، وهو توسع قاتل للشرايين الرئيسية في القلب، وفقا لدراسة حديثة.

وسيشير الاختبار البسيط للإبهام إلى ما إذا كان الشخص يعاني من هذه الحالة التي بإمكانها أن تكون قاتلة في دقائق إذا لم يتم اكتشافها لأنه ليس لها أعراض.

ويمكن أن يسبب تمدد الأوعية الدموية الأبهري عدم الراحة، لكن معظم الناس لا يدركون أنهم مصابون به حتى يتم رصده عن طريق الفحص.

All in favor of a test for aortic aneurysms, raise your hand@YaleMedhttps://t.co/zjKKuYcV8U — Yale University (@Yale) May 25, 2021

وما يثير القلق، أنه إذا تمزق، يتسبب في نزيف داخلي شامل، والذي عادة ما يكون مميتا.

ومن السهل إكمال الاختبار الذي يتم إجراؤه ذاتيا، والذي اقترحته الدراسة التي نشرت في مجلة American Journal of Cardiology.

وكل ما عليك فعله هو رفع يدك كما لو كنت تخبر أحدهم بالتوقف. مع راحة يدك، ثم قم بتمديد إبهامك بقدر ما تستطيع، باتجاه إصبعك الصغيرة.

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وإذا امتد إبهامك إلى ما بعد حافة يدك، يقول الباحثون إن هذا قد يكون علامة على تمدد الأوعية الدموية الأبهري الخفي ويجب عليك زيارة الطبيب.

وقد تكون القدرة على تحريك الإبهام بهذه الطريقة مؤشرا على أن عظام المريض الطويلة مفرطة ومفاصلها متراخية، وهي علامات محتملة لمرض النسيج الضام في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الشريان الأورطي، وفقا للباحثين.

ومع ذلك، لم يكن جميع من أمكنهم القيام بذلك مصابين بالمرض. وقد يستغرق الأمر أيضا وقتا طويلا حتى يتمزق تمدد الأوعية الدموية الأبهري.

وقال الدكتور جون إيه إيليتريادس، كبير مؤلفي الدراسة والمدير الفخري لمعهد Aortic Institute في مستشفى "ييل نيو هافن" في ولاية كونيتيكت: "إن أكبر مشكلة في مرض تمدد الأوعية الدموية هي التعرف على الأفراد المصابين في عموم السكان قبل تمزق تمدد الأوعية الدموية'. وأظهرت دراستنا أن غالبية مرضى تمدد الأوعية الدموية لا يظهرون علامة إيجابية لراحة الإبهام، لكن المرضى الذين لديهم اختبار إيجابي لديهم احتمالية عالية لإيواء تمدد الأوعية الدموية".

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ويعتقد الدكتور إيليتريادس أنه على الرغم من أن الاختبار ليس أداة كافية لتأكيد التشخيص، إلا أنه يستحق أن يتم تضمينه في الفحوصات الجسدية القياسية، خاصة لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من تمدد الأوعية الدموية الأبهري.

وأضاف: "قد يؤدي نشر المعرفة بهذا الاختبار إلى تحديد تمدد الأوعية الدموية الصامت وإنقاذ الأرواح".

إنه قاتل صامت لأن المرضى قد يكونون خالين من الأعراض حتى يتمزق وتصبح حالة طارئة.

ويؤثر تمدد الأوعية الدموية الأبهري بشكل كبير على الذكور في أواخر الخمسينيات وما فوق.

ولا أحد يعرف السبب على وجه اليقين، لكن التدخين متورط ومرتبط بتصلب الشرايين. والحميات الغذائية عالية الدهون وزيادة الوزن تزيد أيضا من خطر انفجار الأوعية الدموية.

المصدر: ديلي ميل