قبل اسئناف الرحلات الجوية.. الجزائر تعلن فرض قيود صارمة على المسافرين

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري يوم الاثنين، إن الجزائر ستفرض قيودا صحية صارمة على المسافرين عندما تستأنف الرحلات الجوية الدولية جزئيا الشهر المقبل.

وأعلنت الجزائر الأسبوع الماضي أنها ستعيد فتح حدودها الجوية في الأول من يونيو لكنها ستقتصر على 5 رحلات جوية يوميا فقط يجري تسييرها من وإلى ثلاثة مطارات محلية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء أنه يجب على المسافر أن يحمل ما يثبت أنه خال من كوفيد-19 من خلال فحص لم يمر عليه أكثر من 36 ساعة قبل موعد سفره إلى الجزائر.

وأضاف المكتب أن جميع المسافرين سيخضعون للحجر الصحي 5 أيام في فنادق على نفقتهم، على أن يجري تمديد فترة الحجر إلى 10 أيام لمن تثبت إصابتهم بالمرض في نهاية الأيام الخمسة الأولى.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "يجب أن تكون هذه الشروط مستوفاة قبل ركوب الطائرة".

وأغلقت الجزائر حدودها في مارس 2020 مع تفشي وباء فيروس كورونا، واستأنفت رحلاتها الداخلية في ديسمبر.

وسجلت البلاد حتى الآن 127107 إصابات بالفيروس من بينها 3426 وفاة.

المصدر: وكالات