أربع طرق يمكن لبذور الشيا أن تعزز بها المناعة

تعد بذور الشيا جزءا من عائلة نبات النعناع وهي مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وأكدت أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن الأدلة الناشئة تشير إلى أن بذور الشيا يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة.

إقرأ المزيد

وتحتوي هذه الكريات الصغيرة ذات القشرة الناعمة على الألياف الغذائية والبروتين والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك.

وتعد الشيا أحد مضادات الأكسدة القوية، والطريقة الأولى التي يمكن أن تعزز بها بذور الشيا المناعة هي عن طريق خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

ويشار إلى أن أي شخص يعاني من حالة تؤثر على القلب والأوعية الدموية يكون أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد من "كوفيد-19"، والتي تشمل:

- مرض القلب التاجي

- السكتة الدماغية السابقة أو السكتة الدماغية الصغيرة

- النوبة القلبية السابقة، جراحة الدعامات

- ضغط الدم المرتفع

- السكري

- ارتفاع الكوليسترول، وهو العامل الرئيسي وراء الإصابة بأمراض القلب.

وبالتالي، فإن تناول بذور الشيا يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب، فإن الإصابة بفيروس كورونا سيؤدي إلى زيادة الضغط على أجهزة الجسم وأعضائه.

إقرأ المزيد

إن ارتفاع مستويات الكوليسترول وأمراض القلب وعدوى كوفيد ليست مزيجا جيدا.

وذكرت أكاديمية التغذية وعلم التغذية أن بذور الشيا قد تحسن أيضا قراءات ضغط الدم.

وتُصنف قراءة ضغط الدم البالغة 140/90 مم زئبق أو أعلى على أنها ارتفاع ضغط الدم.

وتضع هذه الحالة ضغطا غير ضروري على عضلة القلب والشرايين، ما قد يكون ضارا حقا.

ومن خلال تناول بذور الشيا، فإنك تساعد في خفض قراءة ضغط الدم، ما يؤدي إلى تقليل الضغط على القلب والشرايين.

وأي عامل يمكن أن يجعل جسمك في حالة جيدة سيساعدك عندما تتعرض لعدوى مثل "كوفيد-19". ويعد تعزيز جهاز المناعة أحد أفضل الدفاعات التي يمكنك الحصول عليها، بالإضافة إلى التطعيم واتباع ممارسات النظافة الجيدة.

ولحسن الحظ، نظرا لمحتوى الألياف في بذور الشيا، فهي إضافة غذائية رائعة للمساعدة في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

وتحقق مجتمع مرض السكري العالمي من أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم.

وللتوضيح، يساعد استهلاك الألياف القابلة للذوبان في إبطاء مرور الهضم. وبالتالي، يمنع هذا امتصاص الكربوهيدرات بسرعة في الأمعاء الدقيقة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وتعد بذور الشيا من مضادات الأكسدة، ما يعني أنها يمكن أن تساعد في تحييد الجذور الحرة في الجسم.

وذكرت صحيفة "ميديكال نيوز توداي" أن تحييد الجذور الحرة يمكن أن يقلل من الإجهاد التأكسدي على الجسم.

وارتبط الإجهاد التأكسدي بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية وحالات التهابية أخرى.

ومن خلال تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية مختلفة، يمكنك أن تكون في وضع أفضل لمحاربة الفيروسات الغازية، مثل "كوفيد-19".

وباختصار، تعد بذور الشيا إضافة رائعة لنظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد في تعزيز المناعة.

المصدر: إكسبريس