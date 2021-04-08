خمسة أطعمة يقلل تناولها من احتمالات الإصابة بسرطان القولون

تقول خبيرة تغذية إنه عندما يتعلق الأمر بسرطان القولون، فإن ما تأكله قد يكون مفتاحا للحماية من خطر الإصابة بهذا المرض.

وأشارت إلى أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون عن طريق تناول خمسة أنواع من الأطعمة، والتي تشمل: الخضروات، الحبوب الكاملة، البقوليات، المكسرات والبذور، والفاكهة الغنية بالألياف.

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وقالت إيمي روزنفيلد، منسقة برنامج الصحة والتعليم والتوعية المجتمعية وأخصائية التغذية المسجلة في مركز الحياة الصحية في مستشفى ويستشيستر الشمالية، في ماونت كيسكو، نيويورك: "تحتوي الخضروات على مغذيات تمنع السرطان تسمى الكاروتينات والفلافونويد".

وأضافت: "الخضروات غنية بالألياف، وتزيد من حجم البراز وتحد من مقدار الوقت المهدر في القولون، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

وفي كل وجبة، يجب أن تحاول تغطية نصف طبقك بالخضروات الملونة، ويمكن أن يشمل ذلك الخضروات المجمدة.

وتحتوي أطعمة الحبوب الكاملة على مستويات عالية من الألياف. عند التسوق لشراء الخبز ومنتجات الحبوب، اختر تلك التي تدرج مكونات الحبوب الكاملة أولا.

وتنصح روزنفيلد: "جرب استبدال الحبوب البيضاء، مثل الأرز الأبيض، بالحبوب الكاملة أو امزج الاثنين معا. فتناول ثلاث حصص، أو نحو 100غ من الحبوب الكاملة يوميا، لن يؤدي فقط إلى زيادة الألياف، ولكن أيضا فيتامينات B والمعادن المهمة، مثل الحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم".

وتشمل أمثلة منتجات الحبوب الكاملة خبز القمح الكامل والشعير والشوفان والكينوا والحنطة السوداء والذرة والأرز البني والأرز البري.

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وتحتوي البقوليات على الكثير من الألياف وتساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. وقالت روزنفيلد: "من خلال تناول الفاصوليا والعدس بانتظام ، فإنك تقلل من خطر الإصابة بأورام القولون السرطانية (الزوائد الصغيرة). جرب استبدال الفاصوليا أو العدس باللحوم مرتين في الأسبوع أو تقليل اللحوم في وصفاتك وإضافة البقوليات".

والفئة التالية هي المكسرات والبذور، وهي "الأطعمة المثالية"، بحسب روزنفيلد، حيث توضح: "الألياف، والدهون الصحية، والمواد الكيميائية النباتية، ومضادات الأكسدة جميعها لها خصائص مقاومة للسرطان. جرّب تناول وجبات خفيفة من المكسرات أو البذور بدلا من رقائق البطاطس أو المعجنات .. امزج بذور الكتان المطحونة أو بذور الشيا إلى دقيق الشوفان".

وصرحت روزنفيلد في بيان صحفي بالمستشفى إنه من المهم أيضا تضمين الفاكهة الطازجة أو المجمدة الغنية بالألياف في النظام الغذائي.

وأوصت: "حاول تناول كوب أو كوبين من الفاكهة يوميا وامزج الألوان. كل فاكهة ملونة بها مزيج فريد من العناصر الغذائية مع خصائص مقاومة السرطان. تحتوي الفاكهة أيضا على الألياف والفيتامينات والمعادن، وتساعدك حلاوتها الطبيعية على مقاومة الأطعمة السكرية المكررة دون فوائد غذائية".

المصدر: ميديكال إكسبريس