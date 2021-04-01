المناعة الخلوية قد تحمي من السلالات الجديدة للفيروس التاجي المستجد

يزعم علماء المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية والحساسية، أن المناعة الخلوية المكتسبة بعد السلالات القديمة لفيروس SARS-CoV-2 تحمي من الطفرات الجديدة أيضا.

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ويشير بيان المعهد، إلى أن العلماء اكتشفوا هذه الخاصية من تحليلهم لعينات دم 30 شخصا أصيبوا بمرض "كوفيد-19" وتعافوا، قبل ظهور الأنواع الجديدة المتحورة من الفيروس. وقد وجد الباحثون، أن الخلايا التائية CD8+ ، بقيت نشطة حتى ضد الطفرات الجديدة- البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية. وأن "الخلايا التائية CD8 + تحد من العدوى عن طريق التعرف على أجزاء من البروتين الفيروسي الموجود على سطح الخلايا المصابة وتقتلها". بحسب "انترفاكس"

ويؤكد الباحثون، أنه مع ذلك، يجب إجراء المزيد من الدراسات بمشاركة عدد كبير من الأشخاص المتعافين من المرض، للتأكد من صحة هذه النتائج.

المصدر: فيستي. رو