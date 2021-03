نقص فيتامين هام للجسم قد يظهر في طريقة التنفس

يمكن أن يحدث نقص فيتامين B12 بمرور الوقت، حيث يكافح الجسم لامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها، وقد تلاحظ هذه المشكلة في طريقة تنفسك.

ويعد فيتامين B12 ضروريا للغاية للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، ولذلك عندما يفتقر الجسم إليه، يمكن أن يعاني الشخص من عدد من المشكلات الصحية.

ويمكن علاج نقص فيتامين B12، إلا إذا كان السبب داخليا، حيث لا يستطيع الجسم امتصاص الفيتامين.

ومع ذلك، إذا كان ناتجا عن عدم تناول الأنواع الصحيحة من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12، فلا يزال بإمكانك معالجته. وقد تشير المعاناة من ضيق في التنفس إلى أن المستويات منخفضة جدا.

ووفقا لتقرير حالة من مستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد ونشر في مجلة The New England Journal of Medicine، أصبح رجل يبلغ من العمر 62 عاما يفتقر إلى فيتامين B12 يعاني من ضيق في التنفس.

ويمكن أن ينشأ ضيق التنفس عندما يفتقر الجسم إلى خلايا الدم الحمراء، حيث يحتاجها للحصول على ما يكفي من الأكسجين لخلايا الجسم.

ويشرح خبراء في مركز Thyroid Patient Advocacy أن ضيق التنفس يمكن أن يحدث دون ألم في الصدر، مضيفا أنه يمكن أن يحدث عند المشي على بعد بضعة أمتار فقط.

وإذا أصيب الشخص بفقر الدم بسبب نقص فيتامين B12، فقد يشعر أيضا بضيق في التنفس ودوار قليل، خاصة عند ممارسة الرياضة.

وهذا لأن الجسم يفتقر إلى خلايا الدم الحمراء التي يحتاجها لتوصيل الأكسجين الكافي إلى خلايا الجسم.

ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذه الأعراض أسباب عديدة، لذلك إذا لاحظت أنك تعاني من ضيق في التنفس بشكل غير عادي، يجب عليك التحدث إلى طبيبك لمعرفة السبب.

وأحد الأعراض الأخرى لنقص فيتامين B12 المرتبط بجهاز القلب والأوعية الدموية هو خفقان القلب، وهو دقات قلب تصبح فجأة أكثر وضوحا، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).

وتوضح الهيئة: "قد تشعر بأن قلبك يخفق بقوة أو ينبض بشكل غير منتظم، غالبا لبضع ثوان أو دقائق فقط. وقد تشعر أيضا بهذه الأحاسيس في حلقك أو رقبتك".

وفي حين أن خفقان القلب قد يبدو مقلقا، إلا أنه غير ضار في معظم الحالات. ولكن إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس مع خفقان القلب، فمن المهم أن ترى طبيبك.

وتتمثل إحدى طرق علاج نقص فيتامين B12 في تناول مكملات فيتامين B12. وهناك حالات قد تحتاج فيها إلى أخذ الحقن بناء على توصية طبيبك.

ويمكنك أيضا علاج النقص عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12، وبعضها يشمل الحليب والأسماك والدواجن والبيض.

ومن خلال زيادة تناول هذه الأطعمة الغنية بفيتامين B12، ستتمكن من تزويد جسمك بالكمية المناسبة من الفيتامين التي يحتاجها.

وهناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين B12، وهما فقر الدم الخبيث واتباع أنظمة غذائية معينة بصرامة.

المصدر: إكسبريس