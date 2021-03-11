علامة غير اعتيادية لنوبة قلبية

تشير بيانات الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، إلى أن الشعور بالقلق أو الخوف، يمكن أن يكون تحذيرا من نوبة قلبية.

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وتشير Express، إلى أنه وفقا للمختصين، غالبا ما يخلط الناس بين هذه العلامات ونوبات الهلع. ويعود السبب في هذا، إلى أن العديد من أعراض هذه الحالة تشبه أعراض النوبة القلبية.

وتستمر معظم حالات الهلع والخوف 5-20 دقيقة وأحيانا قد يشعر بها البعض ساعة كاملة. ويشعر الشخص في حالة الهلع بضربات القلب والخفقان والضعف والدوخة، وارتفاع حرارة الجو أو بالعكس بالبرودة، ويمكن أن يشتم ويلعن ويرتجف ويشعر بالغثيان وألم في الصدر أو البطن، حتى أن بعضهم يشعر بأنه يفقد عقله، ولا يمكنه التحكم بجسده.

ويحذر الأطباء، من أن مثل هذه الأعراض قد تكون علامة لنوبة قلبية، وقد تطلب مساعدة طبية سريعة.

المصدر: نوفوستي