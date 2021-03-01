روسيا تجري أبحاثا سريرية لدواء جديد يمنع فعالية أجزاء معينة من فيروس كورونا

أعلنت رئيسة الوكالة الفدرالية للطب البيولوجي، فيرونيكا سكتفورتسوفا، أن روسيا تجري أبحاثا سريرية لدواء يمنع فعالية أجزاء معينة من فيروس كورونا.

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وقالت أثناء لقائها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "إنه دواء نادر يقوم على استخدام الحمض النووي الريبوزي المجهري الذي يعرقل عمل أجزاء معينة من فيروس الحمض النووي الريبوزي وكذلك الأجزاء التي تقوم بنسخ جزيء الفيروس".

وأضافت أن الدواء الجديد اسمه "مير-19" وهو آمن لصحة الإنسان، لكنه يصيب الفيروس ويمنع تحوره لأصعب أشكاله.

وتابعت: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحديث يدور عن جزيء جديد، إذ أنه جديد تماما وتم تسجيله ولا بديل له – فنحن نمر بالمرحلة الأولى لبحثنا السريري بشكل دقيق للغاية، إذ يجب علينا التأكد من سلامته بالنسبة للإنسان. وسننهي المرحلة الأولى بحلول منتصف مارس القادم وفورا بعد ذلك سننتقل إلى المرحلة الثانية من التجارب السريرية أي العمل مع المرضى".

المصدر: نوفوستي