روسيا.. حصيلة الإصابات الشهرية بكورونا تتراجع بـ40%

لليوم السادس على التوالي، تقل حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا عن الـ12 ألفا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في البلاد اليوم الأحد عن تسجيل 11359 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 11534 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.3% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1737 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (939 حالة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 379 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 439 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 12391 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و246079 إصابة مؤكدة منها 86122 حالة وفاة و348160 حالة نشطة وثلاثة ملايين و811797 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 111 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 397 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال 565 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وحسب تقييمات وكالة "تاس"، سجلت في روسيا خلال فبراير 395640 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل أدنى حصيلة شهرية منذ سبتمبر ويقل بـ42.8 و54.2% على التوالي عما كان في يناير وديسمبر.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال فبراير بواقع 12940 حالة وفاة، ما أقل بـ20% مما كان في يناير و24.4% عن حصيلة ديسمبر.

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعا تدريجيا ملحوظا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.

المصدر: RT + تاس