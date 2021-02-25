لماذا يجب تناول الكاكاو كل يوم؟

كشفت الدكتورة فيكتوريا غونتشار، خبيرة التغذية وأخصائية الغدد الصماء، فوائد الكاكاو في تخفيض مستوى ضغط الدم وتقوية العظام والتخلص من الكآبة.



وتشير الدكتورة، إلى أن متوسط احتواء الكاكاو على السعرات الحرارية هو 165 كيلوسعرة، و12 غراما بروتينات 9 غرامات كربوهيدرات و53 غراما من الدهون. لذلك فإن جميع المنتجات المصنوعة من الكاكاو تحتوي على سعرات حرارية عالية، فمثلا كوب الكاكاو المحضّر مع حليب نسبة الدسم فيه 2.5% يحتوي على 300 كيلو سعرة.

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وتنصح الخبيرة بتناول كوب واحد من الكاكاو المغلي بالماء كل يوم، دون الحاجة إلى إضافة السكر. وذلك للأسباب التالية:

1 - الوقاية من الاكتئاب. الكاكاو غني بمجموعة فيتامين B: الثيامين ، النياسين ، حمض الفوليك. المحتوية على مادة فينيل إيثيل أمين ، التي تؤثر في الحالة المزاجية والعواطف والقدرة على التركيز. لذلك يمكننا القول إن كوبا من الكاكاو يومياً يساعد الجهاز العصبي ويمنع الاكتئاب.

2 - يخفض مستوى ضغط الدم. ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بشرب الكاكاو. لأنه يساعد على زيادة أكسيد النتريك في الجسم، الذي يساهم في استرخاء الأوعية الدموية، وهذا بدوره يخفض مستوى ضغط الدم.

3 - يساعد على الحمل. يحتوي الكاكاو على الزنك، المفيد لصحة الرجال-الأداء الطبيعي للحيوانات المنوية. كما يحتوي على النحاس والسيلينيوم، الضروريان لعمل الجهاز التناسلي الأنثوي.

4 - يحد من الشهية. يمكن استخدام مشروب الكاكاو في الحميات الغذائية، كمشروب إضافي. لأن الكروم يساهم في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. لذلك ينصح كل من يرغب في التحكم بوزنه بشرب الكاكاو من دون سكر .

5 - يقوي العظام. يمكن أن يحل الكاكاو محل القهوة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الهيكل العظمي المختلفة. لأن القهوة تسبب فقدان الكالسيوم، وبالمقابل، الكاكاو أكثر فائدة ويحتوي على الكالسيوم والفوسفور .

وتضيف الخبيرة، ولكن مع ذلك هناك أشخاص يكون الكاكاو مضرا لهم. هؤلاء الأشخاص هم من يعانون من التهابات في المعدة مع ارتفاع الحموضة، وكذلك قرحة المعدة والمعي الأثني عشري. لأن الكاكاو يحفز إفراز عصير المعدة، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض. كما أن الكاكاو غني بالبيورينات، لذلك لا ينصح المصابين بالنقرس بتناوله.

المصدر: نوفوستي