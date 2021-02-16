كم فنجان قهوة يمكن أن نشرب في اليوم؟

كشفت الدكتورة نورية ديانوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية، عدد فناجين القهوة التي يمكن أن نتناولها دون الإضرار بالصحة.

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وتحذر الأخصائية من تناول كميات كبيرة من القهوة بصورة منتظمة ودورية، ما قد يسبب الإدمان، الذي مع مرور الوقت يؤدي إلى استنزاف الجهاز العصبي. ووفقا لها من الأفضل تناول القهوة خلال تناول الطعام.

وتقول الأخصائية، "الكثيرون يتناولون القهوة في الصباح. ولكن من الخطأ تناولها لوحدها دون أي شيء آخر لأنها مضرة. ولكن إذا كانت جزءا من وجبة الإفطار فعمليا لا ضرر منها".

وتنصح الخبرة بضرورة تناول الفنجان التالي من القهوة مع وجبة خفيفة. وعند عدم إمكانية ذلك، يجب أن يكون تناول آخر فنجان قهوة في اليوم على الأقل قبل ست ساعات من موعد النوم.

المصدر: نوفوستي