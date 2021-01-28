دراسة جديدة تكشف عن كمية القهوة لحياة صحية مديدة

وفقا لدراسة جديدة، فإن قهوتك اليومية، أو بالأحرى قهوة الإسبريسو، يمكن أن تؤدي إلى إطالة العمر وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وارتبط "الاستهلاك المعتدل" أو ما بين ثلاثة وأربعة فناجين من القهوة على الطريقة الإيطالية بانخفاض معدل الوفيات في الدراسة، التي تتبعت أكثر من 20 ألف مشارك على مدى ثماني سنوات.

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وقبل الدراسة، لم يكن أي من المشاركين يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

وتم قياس كمية القهوة التي يتناولونها باستخدام كوب بحجم 30 مغ، وهو حجم فنجان إسبريسو إيطالي نموذجي.

وكشف الباحثون أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون القهوة، فإن شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب إسبريسو "ارتبط بانخفاض مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب"، وعلى وجه التحديد من أمراض القلب والأوعية الدموية. وهذا يرجع إلى مركب معين يسمى NTproBNP، وفقا للباحثين.

وقد تكون الفوائد الصحية مرتبطة بالكافيين: ووجدت دراسة نشرتها مجموعة من الباحثين في مجلة PLOS Biology أن حوالي أربع جرعات من الإسبريسو قد تكون في المكان المناسب لجني الفوائد الصحية للقهوة.

ومع ذلك، وجدت دراسة أخرى من JAMA Internal Medicine أن شرب القهوة منزوعة الكافيين قد يكون مفيدا للصحة العامة.

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وكما وجد بحث سابق من مجلة New England Journal of Medicine وجود صلة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

وفي غضون ذلك، وجدت العديد من الدراسات الأخرى أن الفوائد قد تشمل تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وتليف الكبد والاكتئاب.

وهناك بحث متباين حول كمية القهوة المفرطة. واقترحت دراسة أجريت عام 2019 من جامعة جنوب أستراليا أن شرب ستة أكواب أو أكثر يوميا قد يزيد من خطر الإصابة بمرض قلبي

بنسبة 22%.

وفي الوقت نفسه، أشارت دراسة JAMA Internal Medicine إلى أنه حتى أولئك الذين شربوا ثمانية أكواب أو أكثر يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة من الذين لا يشربون القهوة.

المصدر: بزنس إنسايدر