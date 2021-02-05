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انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطير

الصحة

انتفاخ البطن قد يكون من أعراض مرض خطير
Gettyimages.ru Image Source
صورة تعبيرية
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يمكن أن يشير انتفاخ البطن ليس فقط إلى الإفراط في تناول الأطعمة المسببة لتكون الغازات، بل وأيضا إلى سرطان الأمعاء.

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وتفيد Express، استنادا إلى بيانات جمعية السرطان البريطانية، بأن انتفاخ البطن يشير عادة إلى تراكم السوائل في البطن، وهذا بحد ذاته أولى علامات تطور مرض السرطان.

وبالإضافة إلى السرطان، هناك حالات عديدة يمكن أن تسبب انتفاخ البطن، مثل شلل المعدة، ومتلازمة القولون العصبي، و الداء البطني، والإمساك.

ووفقا للخبراء، يجب في جميع الأحوال مراجعة الطبيب الأخصائي وإجراء الفحوص اللازمة لتشخيص سبب انتفاخ البطن.

المصدر: نوفوستي

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