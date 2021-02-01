طبيب روسي: المتعافون من كوفيد - 19" غير مهددين بسلالات أخرى لفيروس كورونا

أعلن العضو في أكاديمية العلوم الروسية ونائب رئيس معهد الوبائيات الروسي د. ألكسندر غوريلوف، أن الذين تعافوا من "كوفيد – 19" لا تهددهم الإصابات بسلالات أخرى من فيروس كورونا.

ويحتفظ كل شخص متعاف من مرض "كوفيد – 19" برد مناعي على سلالاته طيلة 6 أو 7 أشهر. وحسب، غوريلوف، فإن غالبية طفرات الفيروس التاجي هي سلالات حيادية. وقد اكتشف في روسيا ما يزيد عن 1.5 ألف طفرة.

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وأوضح العالم في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية أن الإنسان الذي تعافى من "كوفيد – 19" ولديه مناعة قوية غير مهدد بسلالات أتت من بريطانيا أو جنوب إفريقيا أو البرازيل. وفي حال ظهور سلالة خطيرة سيتم إنذار الجميع بذلك وسيتم كذلك إدخال تعديلات في اللقاح ساري المفعول.

وقال العالم الروسي إن كل من تلقى اللقاح ضد "كوفيد – 19" لا تزال مناعته قائمة كذلك طيلة 6 أو 7 أشهر.

هذا وجاء في بيان نشره معهد "سمورودينتسيف" الروسي لبحوث الإنفلونزا العلمية أن الخبراء الروس لم يكتشفوا على الأراضي الروسية سلالات أجنبية كانت قد اكتشفت في وقت سابق في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والولايات المتحدة باستثناء حالة واحدة لاكتشاف سلالة بريطانية في ديسمبر الماضي.

وأوضح أن عملية اكتشاف ومراقبة كل سلالات الفيروس التاجي التي قد تظهر في روسيا لا تزال مستمرة.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا