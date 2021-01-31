أول جزائرية تتلقى لقاح "سبوتنيك V" تتحدث عن حالتها الصحية

قالت إيمان سلاطنية، وهي أول جزائرية تلقت لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، إن العملية لم تسبب أي آثار جانبية لديها بعد مرور يوم من عملية التلقيح.

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وفي تصريح للتلفزيون العمومي الجزائري، اليوم الأحد، أوضحت سلاطنية، وهي طبيبة أسنان أخصائية في أمراض وجراحة الفم بمدينة عين الدفلى، أن "لا وجود لأي طفح جلدي أو آثار في موقع اللقاح ودرجة حرارة الجسم عادية ومستقرة".

وكانت سلاطنية دعت، في تصريح لها عقب تلقيها اللقاح، جميع الجزائريين للتلقيح ضد فيروس كورونا كونه الحل الوحيد لمواجهة هذا الوباء.

المصدر: موقع الشروق الجزائري