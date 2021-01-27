أكاديمية العلوم الروسية تعلن عن غياب الطفرتين من اليابان وجنوب إفريقيا في روسيا

لم يعثر الأطباء الروس على أي من طفرتي فيروس كورونا من اليابان وجنوب إفريقيا في روسيا.

أعلن ذلك العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية ونائب رئيس معهد الوبائيات التابع لهيئة الرقابة على حماية حقوق المستهلكين، ألكسندر غوريلوف.

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وأعاد إلى الأذهان أن الخبراء في جنوب إفريقيا أفادوا في ديسمبر الماضي بأنهم قد اكتشفوا سلالة جديدة لفيروس كورونا 501.V2 تتميز بالانتشار السريع وتتسبب في الإصابات الأكثر خطورة بـ" كوفيد – 19 . وتصيب تلك السلالة حتى الشباب الذين تظهر لديهم مضاعفات وعواقب خطيرة للمرض.

ويرى العالم الروسي أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا ستبدأ في مارس المقبل بالانخفاض وستعود في مايو المقبل إلى معدلات الصيف الماضي.

وأضاف قائلا إن روسيا تعيش الآن مرحلة الاستقرار من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا. وستستغرق تلك المرحلة شهرا واحد أو شهرا ونصف الشهر.

يذكر أن روسيا شهدت في 26 يناير ما يقل عن 19 ألف إصابة بفيروس كورونا، ما يناسب مؤشرات 3 نوفمبر الماضي.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا