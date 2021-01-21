اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي يتزايد في مختلف قارات العالم

انضمت اليوم الإمارات وهنغاريا إلى قائمة الدول التي اعتمدت رسميا "سبوتنيكV" الروسي، أول لقاح مضاد لعدوى كورونا على مستوى العالم جرى تسجيله رسميا.

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وتزايدت مؤخرا وتيرة اعتراف الدول باللقاح الروسي الأول في مختلف قارات العالم، على الرغم المنافسة الشديدة من قبل منتجين كبار في الولايات المتحدة وبريطانيا والصين.

وكانت العديد في دول في أمريكا اللاتينبة قد أجازت رسميا استخدام لقاح "سبوتنيكV" منها، الأرجنتين وبوليفيا وباراغواي وفنزويلا، فيما انطلقت عمليات إنتاج اللقاج في البرازيل وهي مرشحة للتوسع لتغطية احتياجات دول المنطقة.

بعد إثبات فعاليته، واستجابته القوية في توليد الأجسام المضادة ضد فيروس #كوفيد19، تم تسجيل لقاح سبوتنيك الروسي للاستخدام الطارئ في دولة #الإمارات.#يدا_بيد_نتعافىpic.twitter.com/dhm2PXle4H — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) January 21, 2021

وفي المنطقة العربية، أقرت اللقاح الروسي إضافة إلى الإمارات، الجزائر، وفلسطين، فيما تتواصل التجارب السريرية على اللقاح في مصر التي أعربت عن اهتمامها بإنتاج لقاح "سبوتنيك V" على أراضيها.

علاوة على ذلك، اعتمدت اللقاح الروسي رسميا للاستخدام الطارئ دول أخرى مثل صربيا وتركمانستان وبيلاروس.

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تدرس تسجيل اللقاحين الروسيين "سبوتنيك V" و"أبي فاك كورونا" ضمن قائمة تضم 14 لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن روسيا كانت سجلت رسميا أول لقاحاتها ضد كورونا "سبوتنيك V" في أغسطس من العام الماضي.

هذا اللقاح الذي قام بتطويره مركز "غاماليا" المختص التابع لوزارة الصحة الروسية، كان أكمل ثلاث مراحل اختبار من أصل خمس.

المصدر: RT