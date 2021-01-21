أنواع الصداع التي تتطلب عناية طبية فورية

كشف الدكتور ألكسندر يفدوكيموف، أخصائي طب الأعصاب في مقابلة تلفزيونية، عن أنواع الصداع التي تنطوي على مخاطر صحية وتتطلب عناية طبية فورية.

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ويشير الدكتور، إلى أن الصداع المفاجئ الذي ترافقه زيادة في معدل ضربات القلب وضيق التنفس والتعرق واحمرار العينين، قد يكون إشارة إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويقول موضحا، "إن مضاعفات أزمة ارتفاع مستوى ضغط الدم هي الجلطة الدماغية والنوبة القلبية، ومع ارتفاع مستوى ضغط الدم تزداد المخاطر. لذلك إذا لم ينخفض مستوى ضغط الدم في غضون ساعة، يجب استدعاء سيارة الاسعاف".

ويضيف الأخصائي، قد يشير الصداع المستمر، إلى حدوث تغيرات في تدفق الدم إلى الدماغ، وهذا بدوره هو إحدى علامات تطور السرطان. لذلك يوصي بضرورة الخضوع لفحص طبي شامل، لاستبعاد ذلك أو تشخيصه في مرحلة مبكرة.

ويشير الأخصائي، إلى أن الصداع قد يكون بسبب مرض معد مثل التهاب السحايا أو التهاب الدماغ. وفي هذه الحالة يجب طلب المساعدة الطبية فورا، لتجنب العواقب الوخيمة.

المصدر: نوفوستي