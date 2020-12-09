"مشروب ذهبي" يساعد على تحسين صحة المخ والقلب لتعزيز طول العمر

يقال إن مشروبا لذيذا يمكن صنعه في المنزل له مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر وبعض أنواع السرطان وأمراض القلب والسكري النوع 2.

ويجري التركيز بشكل كبير على الأطعمة التي يستهلكها المرء للمساعدة في تعزيز طول العمر، مع القليل من التفكير في قوة تأثير المشروبات على صحة الشخص وطول العمر.

ويعد الحليب الذهبي المعروف أيضا باسم حليب الكركم، مشروبا هنديا اكتسب شعبية في الثقافات الغربية.

ويُصنع هذا المشروب ذو اللون الأصفر الفاتح تقليديا عن طريق تسخين حليب البقر أو الحليب النباتي بالكركم والتوابل الأخرى، مثل القرفة والزنجبيل.

وروّج له بسبب فوائده الصحية العديدة، بما في ذلك المساعدة في تعزيز طول العمر.

وغالبا ما يُستخدم حليب الكركم كعلاج بديل لتعزيز المناعة ودرء الأمراض.

ويتضمن المكون الرئيسي في الحليب الذهبي: الكركم، وهو نوع من التوابل الصفراء المشهورة في المطبخ الآسيوي، والذي يعطي الكاري لونه الأصفر المميز.

إقرأ المزيد

ويستخدم الكركمين، المكون النشط في الكركم، في الطب الهندي القديم لقرون بسبب خصائصه القوية المضادة للأكسدة، وهي مركبات تحارب تلف الخلايا وتحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي.

وهذا ضروري لعمل الخلايا، وتظهر الدراسات بانتظام أن الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعدوى والأمراض لزيادة طول العمر.

وتحتوي معظم وصفات الحليب الذهبي أيضا على القرفة والزنجبيل، وكلاهما له خصائص مضادة للأكسدة مضافة ومثيرة للإعجاب.

دماغ سليم

قدمت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للطب النفسي للشيخوخة، دليلا على أن الكركمين يمكن أن يساعد في حماية دماغ المرء.

وفي الدراسة، قُسّم المشاركون بشكل عشوائي إلى مجموعتين وتمت دراستهم لمدة 18 شهرا.

وتناولت إحدى المجموعات 90 ملغ من الكركمين مرتين يوميا، بينما تناولت المجموعة الأخرى علاجا وهميا.

وخضع جميع المتطوعين لاختبارات معرفية تكررت كل ستة أشهر طوال فترة الدراسة وبعدها.

ووجدت النتائج أن المجموعة التي تناولت الكركمين مرتين يوميا، أظهرت تحسنا بنسبة 28% في اختبارات الذاكرة خلال فترة الدراسة، بينما لم تظهر المجموعة التي تناولت الدواء الوهمي أي تحسن في الذاكرة.

قلب صحي

في دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في آثار الكركمين على احتشاء عضلة القلب.

وشملت الدراسة الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في القلب، والذين أعطوا أربعة غرامات من الكركمين أو دواء وهميا قبل أيام قليلة من الجراحة وبعدها.

ووجد أن أولئك الذين تناولوا الكركمين كانوا أقل عرضة بنسبة 65% للإصابة بنوبة قلبية أثناء إقامتهم في المستشفى، من الأشخاص في مجموعة الدواء الوهمي.

وعلاوة على ذلك، قد يحسن الكركمين وظيفة بطانة الأوعية الدموية. وتعد الوظيفة البطانية السليمة مهمة لصحة القلب.

ومن السهل صنع الحليب الذهبي في المنزل، باستخدام مكونات نصف كوب (120 مل) من الحليب غير المحلى من اختيارك، وملعقة صغيرة من الكركم، وقطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو 1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل، ونصف ملعقة صغيرة من القرفة.

وينبغي خلط جميع المكونات في قدر صغير حتى الغليان، وتركها بعد ذلك على نار هادئة لمدة 10 دقائق أو حتى تفوح رائحتها ونكهاتها.

المصدر: إكسبريس