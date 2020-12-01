انتشار فيروس نقص المناعة في أوروبا على خلفية جائحة "كوفيد-19"

كشف تقرير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اشتداد نشاط فيروس نقص المناعة على خلفية انتشار جائحة "كوفيد-19" في أوروبا.

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ويشير التقرير، إلى أنه سجل خلال السنوات الأخيرة انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة، وخاصة عام 2019 ، حيث انخفض إلى نصف العدد الذي سجل في عام 2018. ولكن الجائحة كما يبدو أثرت كثيرا في عمل خبراء المناعة.

ويعود السبب في هذا، إلى أن الخبراء كانوا في الأشهر الأخيرة منشغلين في علاج مرضى "كوفيد-19"، ما أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة، التي تشخص في مراحل متقدمة.

ويشير التقرير، إلى أنه في عام 2019 سجلت في أوروبا 1.36 ألف إصابة بفيروس نقص المناعة، وأن حوالي 20% منها كانت في غرب القارة، و80% الباقية كانت في المناطق الشرقية من القارة. وأن 53% من الحالات شخصت في مراحل متأخرة.

ويؤدي التشخيص المتأخر بالذات، إلى عدم السيطرة على انتقال المرض. لأن الأشخاص خلال فترة طويلة لا يعلمون بإصابتهم بالمرض، ولا يحصلون على العلاج اللازم ولا يلتزمون بالقيود الاجتماعية وغيرها.

ووفقا للتقرير، بالطبع، التشخيص المبكر للمرض، هو المهمة الرئيسية للمتخصصين، لأنه يسمح بالسيطرة على انتشار المرض، ويساعد المريض على تلقي العلاج في الوقت المناسب.

المصدر: فيستي. رو