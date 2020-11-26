دوار قد يكون بسبب حالة تُلقّب بـ"القاتل الصامت"!

يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضا باسم "القاتل الصامت"، ضررا خطيرا للقلب ويؤدي الضغط المفرط إلى تصلب الشرايين، ما يحد من تدفق الدم المؤكسج إلى العضو.

وتشمل عوامل الخطر القابلة للتعديل: اتباع نظام غذائي غير صحي مليء بالملح والدهون المشبعة والدهون المتحولة.

وتشمل خيارات نمط الحياة الأخرى المحفوفة بالمخاطر قلة النشاط البدني واستهلاك التبغ والكحول وزيادة الوزن.

وتوجد عوامل خطر غير قابلة للتعديل، مثل بلوغ 65 عاما أو أكثر، أو وجود تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم.

وشهد Verywell Health أن بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم قد يعانون من "الدوخة".

وبشكل عام، يمكن أن "يحدث هذا في أي وقت، ولا يستمر لفترة طويلة، وقد يتكرر. والغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم - 130/90 ملم زئبق أو أعلى - لا يعانون من أي أعراض للحالة".

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ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يفعلون ذلك، يمكن أن تشمل العلامات الأخرى للحالة ما يلي:

• نزيف في الأنف.

• ضيق في التنفس.

• الصداع المتكرر.

وتشمل "حالة ارتفاع ضغط الدم الطارئة": الرؤية الضبابية والغثيان وألم الصدر والقلق.

ولتقليل قراءة ضغط الدم، فإن التغييرات في نمط الحياة هي أفضل نقطة انطلاق لك.

أولا، توصي هيئة الصحة الوطنية بتقليل كمية الملح التي تستهلكها.

ثانيا، قلل من أي مشروبات كحولية تستهلكها.

ثالثا، ستحتاج إلى إنقاص وزنك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام.

ويساعد التقليل من الكافيين وعدم التدخين أيضا في خفض قراءة ضغط الدم.

المصدر: إكسبريس