عالم وبائيات إيطالي: يستحيل استبعاد الآثار الجانبية للقاح كورونا بعد سنوات

أكد مدير قسم الأمراض المعدية بمستشفى ساكو في ميلانو، ماسيمو غاللي، أنه يتوقع أن تظهر آثار جانبية للقاح المضاد لـ "كوفيد – 19"، خلال 10 سنوات، مشيرا إلى إنه "أمر يستحيل استبعاده".

وقال، إنه "لا يوجد دواء أو لقاح يمكننا أن نقول عنه مسبقا لن يؤذيني خلال 10 سنوات".

وأضاف: "من المرجح أن تكون للبنسلين آثار جانبية أكثر من أي لقاح"، مؤكدا أنه "بمجرد توفر اللقاح ضد فيروس كورونا، سأتعاطاه".

وأشار إلى أن "عالم الفيروسات أندريا كريزانتي، الذي أثار مشكلة نقص البيانات المتعلقة باللقاحات طور الإنتاج، يستحق تقديري، فقد تم إضفاء الشرعية على رد فعله من خلال حقيقة أن موجة الأخبار هذه لا تفيد القضية القائمة".

وأكد عالم الوبائيات الإيطالي، أنه "يجب الدفاع عن المفهوم الأساسي، وهو أن البحث يمضي قدما ويحقق نتائج مهمة من ناحية فعالية هذه اللقاحات، لكن ماذا عن النتائج، فأول من تحدث باسم شركة أدوية عالمية كبرى، أطلق تصريحا، لكن ليس هناك ذرة بيانات منشورة".

المصدر: "آكي الإيطالية"