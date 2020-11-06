دراسة حالة فريدة من نوعها لفتاة ذات "حركة مرآة" واضطراب نادر!

إذا جلست إلى البيانو، فسيكون عزف نغمات مختلفة بكل يد هو الخطوة الأولى لإتقان العزف على الآلة الموسيقية. ولكن ماذا لو كانت اليدان معا عازمتين على فعل الشيء نفسه؟.

يمكن القول إن هذه هي تجربة الأشخاص الذين يعانون من حالة نادرة تُعرف باسم حركة المرآة، ووثق الأطباء الآن حالة فريدة، حيث حدد باحثون في الهند حالة من هذه الحالة النادرة للغاية لدى فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، قبل عدة سنوات، وشُخّصت أيضا باضطراب الكروموسومات "متلازمة تيرنر".

ويستغرق معظم البشر الصغار بعض الوقت ليصبحوا بارعين، ولكن بحلول سن العاشرة، يسمح لنا الاتصال بين نصفي دماغنا بثني وكز وتلويح وتذبذب الأصابع في كل يد، بشكل مستقل عن بعضهما البعض.

وبالنسبة لنحو واحد من كل مليون طفل، فإن هذا التطور غير مكتمل، ما يعني أن أفعال إحدى اليدين يتردد صداها في وقت واحد من قبل الأخرى.

وما يزال السبب الأساسي لحركة "القطة المقلدة" هذه، مسألة تخمين إلى حد كبير، على الرغم من وجود سبب للاشتباه في أن الأعصاب الرئيسية في الدماغ "متقاطعة'' نتيجة لتشكيل نقاط الاشتباك العصبي الخاطئة بين الخلايا العصبية.

وفي زهاء ثلث جميع الحالات، يبدو أن الطفرات في اثنين من الجينات مسؤولة، ما يضعف نمو الجهاز العصبي بطريقة تنقل التعليمات من أي من جانبي الدماغ، عن طريق الخطأ إلى جانبي الجسم. وبالنسبة لبقية الحالات المسجلة، من الواضح أنه ما يزال هناك الكثير لنتعلمه عن الدماغ وتطوره.

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وعلى سبيل المثال، سيظهر الأفراد المصابون بالشلل الدماغي درجات من حركات المرآة. ويعد مرض باركنسون حالة أخرى يمكن أن تأتي مع هذا الشكل مما يسمى بالتزامن، خاصة إذا كان يؤثر على جانب واحد من الدماغ أكثر من الآخر.

ويمكن أن يتزامن أيضا مع السلوك وجود فواصل أو عدم وجود اتصال بين النصفين - جسر من الخلايا العصبية يسمى الجسم الثفني. وكُشف عن رابط جيني في كثير من هذه الحالات .

وتعد متلازمة كالمان حالة ناتجة عن نقص هرمونات معينة، ما يؤدي إلى ظهور خصائص مثل قلة الإحساس بالرائحة وتأخر سن البلوغ. وأحيانا، حركات معكوسة.

أما متلازمة تيرنر، فهي أيضا حالة تؤثر في قدرة الجسم على تنسيق الاستجابات الهرمونية.

وقبل هذه الحالة، لم يسجل أحد شخصا مصابا بخلل في الكروموسومات ويواجه حركات معكوسة أيضا.

وتحدث المتلازمة بسبب عدم وجود كروموسوم X ثان، ما يترك المصابين بهذا الاضطراب مع X واحد فقط للقيام بهذه المهمة. ويمكن أن تكون العواقب منتشرة في جميع أنحاء الجسم، تتراوح من عيوب القلب إلى انخفاض الطول وفشل في نمو المبيض.

وفي حالة هذا الموضوع الصغير بالتحديد، كان هناك بعض التشوهات الجسدية الخفيفة، وغياب الخصائص الجنسية الثانوية. وكشف مخطط صدى القلب عن وجود صمام أبهر به اثنتان بدلا من اللوحات الثلاث المعتادة، ولكن بخلاف ذلك بدت جميعها بصحة جيدة.

وإلى جانب النشاط المدرسي السيئ، كان كلام المريضة والعلامات العصبية الأخرى كما هو متوقع لطفل في سنها. ومع ذلك، نظرا لمهمة العد حتى خمسة على يدها اليسرى، لم تستطع يدها اليمنى إلا أن تنضم إليها.

ولم يكشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي عن أي مفاجآت، ومن دون الموارد لإلقاء نظرة فاحصة على فسيولوجيا دماغها، تُرك الطاقم الطبي في معهد Sri Ramachandra للتعليم العالي والبحث ليفترض أنه "مجرد واحد من هذه الأشياء''.

ونظرا لأن حركات المرآة نادرة للغاية، وتؤثر متلازمة تيرنر على امرأة واحدة فقط من بين 2000 امرأة ، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت مصادفة أو إذا كان هناك نوع من الاتصال الذي قد يخبرنا بالمزيد عن كلتا الحالتين. وغالبا ما تكون العلوم الطبية مسألة تسجيل اكتشافات جديدة مثل هذه، والانتظار بصبر لمعرفة ما إذا كانت النتائج المستقبلية تضيف زيادات في الأدلة.

وبالنسبة للفتاة، التي تبلغ من العمر الآن 19 عاما، كتب أخصائيو الغدد الصماء: "بالنظر إلى عمرها، بدأت بتناول جرعات متزايدة تدريجية من هرمون الاستروجين تليها علاج البروجسترون".

ونُشرت دراسة الحالة هذه في مجلة BMJ Case Reports.

المصدر: ساينس ألرت