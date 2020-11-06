مواد غذائية يمنع تناولها عند الإصابة بـ "كوفيد-19"

أعلن الدكتور فيليب كوزمينكو ، أن على المصابين بـ "كوفيد-19" التقليل والأفضل الامتناع عن تناول المواد الغذائية المالحة والمشروبات الكحولية خلال فترة مرضهم.



ولفت الطبيب الانتباه، إلى ضرورة وأهمية الحفاظ على توازن المحلول الملحي في الجسم خلال فترة علاج المرض.

وقال، "يمنع تناول الكثير من الأسماك المملحة ، والخيار المخلل ، وما إلى ذلك. وبدلاً منها تناول المزيد من الماء. والحد والامتناع عن تناول الكحول ، لأنه يساهم في جفاف الجسم".

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واشار الطبيب، إلى أنه إضافة إلى جفاف الجسم، تتسبب الأطعمة المالحة في زيادة كثافة الدم وهذا ضار جدا عند الإصابة بـ "كوفيد-19".

ومن جانبها تشير الدكتورة يكاتيرينا بورليايفا، أخصائية التغذية من المركز الفدرالي لبحوث التغذية والتكنولوجيا الحيوية، إلى أن المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية، تساعد على مقاومة عدوى الفيروس التاجي.

وتضيف، أن فيتامين D، موجود بنسبة عالية في كبد سمك القد وصفار البيض والأسماك والزبدة. وفيتامين E في المكسرات وزيت عباد الشمس وهما فعالان في حماية الجسم من الفيروس التاجي.

وأشارت الدكتورة إلى أهمية فيتامين C في الوقاية من الأمراض وتنصح بتناول المواد الغذائية الغنية به، مثل الملفوف والفلفل الحلو والحمضيات. وتضيف، ومن المفيد تناول كبد البقر والدجاج والأجبان والمكسرات لأنها تحتوي على الزنك الذي يعتبر مع عنصر السيلينيوم من المكونات المهمة للاستجابة المناعية.

ومن جانبه يؤكد البروفيسور رومان كوزلوف، أخصائي الأحياء المجهرية، على أن المضادات الحيوية لا تؤثر في الفيروس التاجي. لذلك لا يمكن استخدامها في الوقاية من هذا الفيروس، بل يمكن أن تصبح الأحياء المجهرية مقاومة لها ما يؤدي إلى صعوبة علاج مختلف الالتهابات. لذلك ينصح بعدم تناول المضادات الحيوية دون وصفة الطبيب.

المصدر: نوفوستي