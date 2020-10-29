خبير روسي يتطرق إلى مسألة اختلاف الإصابة بكورنا بين البنات والأولاد

تطرق خبير طبي روسي إلى مسألة إصابة الأطفال بعدوى الفيروس التاجي، وبين الفروق الإحصائية في الإصابة بين الأولاد والبنات، وحدد المكان الأرجح الذي يصاب فيه الأطفال بالمرض.

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وأكد ألكسندر غوريلوف، العضو في أكاديمية العلوم الروسية، ونائب مدير الأبحاث في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة، عدم وجود فرق إحصائي في الإصابة بالفيروس التاجي بين الأولاد والبنات، وعادة ما يصاب الأطفال بالمرض في منازلهم.

وقال غوريلوف خلال اجتماع حول كورونا للمجلس العلمي التابع لأكاديمية العلوم الروسية عبر الإنترنت: "تم تسجيل عدوى (كوفيد – 19) لدى الأطفال من جميع الفئات العمرية. ولكن هناك اتجاه معين، إذ لوحظ أكبر عدد من الحالات لدى الأطفال فوق سن الثامنة، والحصة الرئيسة من نصيب المراهقين، الذين يمثلون حاليا ثلثي جميع الحالات المسجلة. لحسن الحظ، لا يوجد فرق جوهري في تسجيل المرض لدى الأولاد والبنات".

المصدر: نوفوستي