مؤسسة "روس آتوم" النووية الروسية تشخص مرض السرطان

بدأ المصنع الكهربائي الكيميائي، بصفته فرعا في مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، بتخليق نظير "كاربوميد - سي - 13" الذري.

وهي مادة تستخدم لإنتاج أجهزة اختبار كشف مرض سرطان المعدة بمراحله المبكرة.

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يذكر أن أساليب تحليل النظائر الذرية صارت في الأونة الأخيرة تستخدم أكثر فأكثر في مجال الطب. وبصورة خاصة فإن استخدام اختبار التنفس القائم على النظائر الذرية يسمح باكتشاف بكتيريا Helicobacter pylori التي تلعب دورا محوريا في الإصابة بقرحة المعدة وسرطان المعدة.

وتقوم عملية تشخيص المرض على تحليل المقارنة بين نظائر الكربون – 13 وكربون – 12 التي يتضمنها الهواء الذي يزفره المريض.

ويوصى أطباء المستشفيات الروسية الرائدة باستخدام هذا النوع من الاختبار باعتباره أكثر مصداقية، مقارنة بأنواع أخرى للاختبارات تقوم على أدوية أجنبية باهظة الثمن.

وحسب وزارة الصحة الروسية فإن عدد المرضى الروس الذين بحاجة إلى التشخيص الإشعاعي لأمراضهم بلغ 17 مليون شخص. بينما لا تزال سوق أجهزة اختبار التنفس تمر بمرحلتها البدائية باستخدام النظائر الذرية لعدم وجود مرافق إنتاجية قادرة على إنتاج نظير الكربون – 13.

المصدر: نوفوستي