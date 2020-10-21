مورمانسك الروسية تدشن أقوى كاسحة جليد نووية في العالم

شارك رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في مورمانسك اليوم، في حفل إطلاق كاسحة الجليد النووية"ارتيكا"، التي تعتبر أقوى كاسحة جليد نووية في العالم.

واعتبارا من اليوم، دخلت هذه الكاسحة رسميا في عداد الأسطول النووي الروسي.

وعلى متن هذه السفينة العملاقة، وقع محضر الاستلام والتسليم، مدير عام " اتوم فلوت" مصطفى كاشكا، ومدير عام شركة "بالتيسكي زافود" أليكسي كاديلوف. وبعد ذلك، تم رفع العلم الوطني الروسي على كاسحة الجليد.

وهذه السفينة التي تعمل بالطاقة الذرية، تنتمي إلى المشروع 22220، وهي مصممة لضمان الريادة الروسية في القطب الشمالي، وستكون قادرة على قيادة قوافل السفن، واختراق الجليد الذي يصل سمكه إلى ثلاثة أمتار.

ويبلغ طول "ارتيكا" 173.3 متر، وعرضها - 34 مترا ، وإزاحتها للمياه - 33.5 ألف طن. ووصلت هذه السفينة، إلى ميناء تسجيلها مورمانسك، في الأسبوع الماضي بعد خضوعها للاختبارات اللازمة.

المصدر: نوفوستي