هيئة الرقابة الروسية : 27% من الروسيات مصابات بالسمنة

صرحت رئيسة الهيئة الروسية للرقابة على الاستهلاك (روس بوتريب نادزور) آنا بوبوفا أن السمنة أصابت 19% من الرجال و27.6 % من النساء في روسيا .

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به الجمعة 16 أكتوبر لموقع " النظام الغذائي" الإلكتروني الروسي.

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وأضافت أن 47.6 % من الروس و35.6 % من الروسيات يعانين من الوزن الزائد.

وأوضحت، بوبوفا أن السمنة تسبب ارتفاع عدد الأمراض المزمنة ومشاكل في القلب والأوعية الدموية ومرضي ضغط الدم المرتفع والسكري.

وعلاوة على ذلك فإن المسؤولة الروسية قالت إن من لديه وزن زائد مهدد بمضاعفات خطيرة ناتجة عن الإصابة بـ عدوى"كوفيد -19".

وذكرت المسؤولة المناطق الروسية التي تتصف بانتشار السمنة وبينها مقاطعات أوريول، كورغان، فورونيج، بريانسك، تولا، جمهورية ألتاي وغيرها.

وأشارت، بوبوفا إلى ارتفاع سريع لعدد الأطفال المصابين بالسمنة وأمراض مرافقة لها. وقد سجل الوزن الزائد لدى 20% من الصبيان والسمنة لدى 10.7% من الصبيان. أما البنات فسجل لدى 14% منهن وزنا زائدا وأصابت السمنة 5.6% منهن.

ودعت المسؤولة الروسية إلى الاعتدال في تناول المواد الغذائية التي تتضمن الأملاح والسكر والدهون.

المصدر: تاس