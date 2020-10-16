كيف نكتشف الإصابة بـ "كوفيد-19" من دون أعراض؟

تشير الدكتورة نيللي سوسيدوفا، أخصائية الفيزياء الحيوية، إلى أن الإصابة بـ "كوفيد-19" قد تكون دون أعراض، وقد تكون أعراض المرض شبيهة بأعراض أمراض البرد الموسمية. فكيف نحدد الإصابة؟

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وتضيف، لا تظهر أعراض الإصابة بـ "كوفيد-19" على نسبة كبيرة من المرضى المصابين به. فكيف يحدد الشخص أنه مصاب بهذا المرض؟ مع العلم أن الأعراض الرئيسية الأولى لمرض "كوفيد-19" هي فقدان حاستي الشم والذوق.

وتقول، "يفقد عدد من المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض لفترة مؤقتة حاسة الشم وتتغير حاسة الذوق، ولكن لا تظهر عليهم أعراض أخرى. ولكن إذا أصيب أحد المقربين فيجب أخذ الأمر بالاعتبار لأن احتمال الإصابة يزداد. والشيء الثالث يمكن إجراء اختبار سريع للأجسام المضادة، حتى في ظروف البيت والعمل. فإذا ظهر وجود الأجسام المضادة، فهذا يعني أن الشخص قد أصيب بالمرض دون أعراض ونشأت عنده مناعة ضد الفيروس التاجي".

وتضيف، "ويمكن إجراء تصوير مقطعي بالكمبيوتر. فإذا ظهر وجود ما يشبه عتامة الزجاج المصنفر، فهو دليل على أن الشخص أصيب بالمرض، دون أن تظهر عليه أعراض خارجية. كما لا يظهر الالتهاب الرئوي دائما على شكل سعال أو زكام. ولكن فد ترتفع درجة حرارة الجسم لفترة قصيرة. فهناك أشخاص أصيبوا بالالتهاب الرئوي دون أن ترتفع لديهم درجة الحرارة".

ويذكر أن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد أعلن اليوم الجمعة أن السلطات الصحية قد بدأت بإعداد قوائم المواطنين للشروع في عمليات التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في البلاد. حيث أشار الوزير أنه من المقرر زيادة اللقاح المحلي إلى نحو 6 ملايين جرعة شهريا، ما يسمح بتطعيم ما بين 60-70% من المواطنين في غضون 9-12 شهرا.

المصدر: نوفوستي