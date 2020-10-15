بيان علاقة عدوى الفيروس التاجي بالأورواق النقدية والعملات المعدنية

أعلن المكتب الصحفي للهيئة الروسية المختصة بحق المستهلك ورفاهية المواطن أن الفيروس التاجي يظل معديا لمدة ثلاث ساعات على العملات المعدنية، وليوم واحد على الأوراق النقدية.

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ورأت الهيئة الروسية المختصة تبعا لذلك أن النقود يمكن أن تصبح مصدرا لانتشار عدوى الفيروس التاجي.

وقال المكتب الصحفي للهيئة الروسية: "نتيجة ملامسة شخص مصاب بفيروس كورونا لأوراق نقدية وعملات معدنية، يمكن للفيروس أن ينتقل إلى سطح النقود هذه".

ولذلك، يرى الخبراء الروس في معهد "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن الفيروس يحتفظ على سطح الأوراق النقدية بقدرته على العدوى لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى سطح العملات المعدنية، 3 ساعات على الأقل".

ولفت الخبراء الروس إلى أن "قدرة الفيروس على الحياة تقل في ساعة واحدة على جوانب العملات المعدنية 100 مرة، بينما على الأوراق النقدية، 10 مرات".

ولهذا، توصي الهيئة الروسية المختصة بحماية حقوق المستلك ورفاهية المواطن بمعالجة اليدين بمطهر او غسلهما جيدا بالماء والصابون بعد كل ملامسة لأي مبلغ من المال، والأجدى وفق الهيئة، التعامل بالبطاقات المصرفية، والمواظبة على استخدام وسائل الحماية الشخصية.

المصدر: تاس