توصية هامة بما يجب التأكد منه قبل التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا

نبه ألكسندر غوريلوف، نائب مدير الجانب العلمي بمعهد البحوث المركزية لعلم الأوبئة في الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك إلى ضرورة التأكد من أمر قبل أخذ اللقاح المضاد لكورونا.

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ودعا غوريلوف إلى عدم إخفاء وجود أمراض قبل التطعيم ضد فيروس كورونا، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات وأعراض جانبية.

وقال غوريلوف في تصريح بهذا الشأن: "في هذه المرحلة من التجارب السريرية، يجب اختيار متطوعين أصحاء، لكن يحدث أن يخفي البعض ما مر بهم من قبل من أمراض. من الواضح تماما ضرورة عدم إخفاء الأمراض قبل التطعيم".

ولفت المسؤول والخبير الطبي إلى أنه على الرغم من كل ذلك بعد التطعيم، يمكن ملاحظة رد فعل فردي طبيعي للجسم، مثل الحمى والضعف والاحمرار والألم في موقع الحقن.

وأشار غوريلوف إلى أن االتعليمات التوضيحية للدواء تحتوي دائما على وصف لمثل هذه التأثيرات المحتملة.

يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية قامت في أغسطس الماضي بتسجيل أول لقاح في العالم مضاد للفيروس التاجي.

وقام على تحضير هذا اللقاح، مركز أبحاث "غاماليا" المتخصص، بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

المصدر: نوفوستي