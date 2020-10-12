رئيسة هيئة الرقابة على الاستهلاك تكشف تفاصيل جديدة للقاح "فيكتور" الروسي

قالت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) آنا بوبوفا إن لقاح "فيكتور" الذي سيتم تسجيله في 15 أكتوبر الجاري يصلح للمسنين والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

جاء ذلك على لسانها في حديث أدلت به يوم 12 أكتوبر لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية حيث أعلنت إن المسنين سيتم تطعيمهم باللقاح الروسي المذكور.

إقرأ المزيد

وأوضحت أن اللقاح الذي وضعه مركز "فيكتور" هو لقاح اصطناعي ولا يحتوي على بروتين حي أو أية مكونات للفيروس. أما بروتين الدجاج فلا علاقة له أبدا بهذا اللقاح.

وأضافت أن موظفي مركز "فيكتور" وهيئة "الرقابة على الاستهلاك" قد فرضوا رقابة شديدة على نتائج البحوث العلمية واختبار اللقاح في كافة مراحله ولم يكشفوا أية مضار متعلقة بالحساسية.

وأعادت، بوبوفا إلى الأذهان أنها طعمت نفسها بهذا اللقاح وقالت:" عندي حساسية موسمية وقمت بتطعيم نفسي لأتأكد من غياب رد الفعل على الحساسية. ويمكنني القول إني لم أشعر بأية مضاعفات موضوعية أو ذاتية متعلقة بالحساسية.

يذكر أن واضعي لقاح "فيكتور" تلقوا في 24 يوليو الماضي ترخيصا باختباره السريري الذي انتهى في 30 سبتمبر الماضي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا