دراسة: كورونا يمكنه البقاء 28 يوما على الأوراق النقدية وشاشات الهواتف

قال علماء إن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبقى على أسطح الأوراق النقدية وشاشات الهواتف الذكية لمدة قد تصل إلى شهر.

ونقلت مجلة Virology Journal العلمية عن خبراء في المركز الأسترالي للوقاية من الأمراض قولهم إن الفيروس يعيش على الأسطح الملساء في درجة معتدلة لمدة 28 يوما.

وأوضح العلماء أن الفيروس يستقر لمدة طويلة على الأسطح التي لا تحتوي على مسامات، مثل زجاج شاشات الهواتف، والأوراق النقدية، فضلا عن المواد المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ولفت العلماء إلى أن شاشات الهواتف هي الأكثر خطورة، حيث لا يقوم الناس بتطهيرها بانتظام.

يذكر أن دراسات سابقة أشارت إلى أن فيروس كورونا "لا ينتشر بسهولة من لمس الأسطح أو الأشياء".

وفي مايو المنصرم، أشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة إلى أن لمس الأسطح ليس الطريقة الرئيسية لانتقال الفيروس، وقامت المراكز بتحديث توصياتها على هذا الأساس في الموقع الرئيسي التابع لها على الإنترنت المتعلق بـ"كوفيد-19".

المصدر: وكالات