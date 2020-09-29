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طبيبة روسية تكشف سبيلا لمكافحة اكتئاب الخريف

الصحة

طبيبة روسية تكشف سبيلا لمكافحة اكتئاب الخريف
Globallookpress
صورة أرشيفية
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يغرق الكثير من الناس مع مجيء الخريف والبرد والرطوبة في الاكتئاب وسوء المزاج.

ومع ذلك يمكنك تجنب هذه الظاهرة النفسية إذا كنت صادقا مع روحك واستمعت إلى صوتك الباطني.


 وتقدمت بمثل هذه النصيحة الخبيرة الروسية في التعامل مع اللاوعي، إرينا لندرمان. وأعادت إلى الأذهان أن كل إنسان يعلم في أعماق نفسه أن ما يزعجه في الواقع هو ليس الطقس الكئيب بل العمل الممل أو المشاكل في العائلة على سبيل المثال.

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ونقلت وكالة الأنباء الفدرالية عن الخبيرة قولها:" ربما قد ابتعدت كثيرا عن هدفك المنشود. لذلك فإن جسمك يقاوم ما لا توافق عليه نفسك. وأحيانا حتى إصابتك بمرض ما هي نوع من تلك المقاومة . أما الاكتئاب فهو نوع من التحدي لنشاط تمارسه في مجال غير مرغوب فيه".

لذلك نصحت الخبيرة بأن تتبع ما يدعو إليه قلبك وعدم الخوف من تغيير شيء ما  كيلا يهددك الاكتئاب حتى في يوم طقس غائم.

وقالت الخبيرة:" لن تساعدك أية مضادات الاكتئاب إذا لم تستطع إدراك حاجاتك الحقيقية . ولن تصبح سعيدا حقا إلا إذا تعلمت الإصغاء إلى نفسك.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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