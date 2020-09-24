الصحة الأردنية تصدر توضيحا بشأن مطعوم الإنفلونزا الموسمية

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردني نزار محمود مهيدات، أن المؤسسة تحرص على تحقيق الأمن الدوائي وضمان سلامة وفاعلية الدواء والمطاعيم وتوفيرها بجودة عالية وسعر مناسب.

وفي تعليق بهذا الصدد، قال: "يوجد أقراص تحتوي على المادة الفعالة "Oseltamivir" لمعالجة المصابين بالإنفلونزا وتصرف بإشراف الطبيب المعالج، علما أنه قد تم إخضاع المطعوم للتسعير حيث تم تخفيض سعره في السنة الماضية 2019 بحوالي 50 % ويتم توفيره في السوق في بداية شهر أكتوبر من كل عام".

وأضاف أنه "يتم استيراد المطعوم من قبل مستودعات الأدوية (وكلاء الشركات الصانعة) وتوزيعه على الصيدليات حسب حاجتها في كافة أنحاء المملكة".

وعزت المؤسسة سبب عدم توفر المطعوم في بعض الصيدليات إلى قلة الكميات المستوردة من الشركات الصانعة له وذلك بسبب زيادة الطلب عليه خلال جائحة كورونا من بقية دول العالم.

المصدر: "وكالات أردنية"