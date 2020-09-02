كبيرة أطباء كندا تصدر توصيات خاصة بممارسة الجنس في ظل كورونا

طرحت كبيرة الأطباء في كندا جملة من التوصيات لتقليص مخاطر التعرض للإصابة بعدوى فيروس كورونا أثناء ممارسة الجنس.

وقالت الدكتورة تيريزا تام في بيان لها يوم الأربعاء: "مثلما أثناء الأنشطة الأخرى في ظل "كوفيد-19"، التي تفترض التقارب الجسدي، هناك بعض الأمور التي يمكن التقيد بها لتقليص مخاطر الإصابة بالعدوى ونشر الفيروس".

وبين الإجراءات الاحترازية التي يمكن اتخاذها حسب الطبيبة، تجنب القبلات أو تقارب الوجهين، وارتداء كمامة طبية تغطي الفم والأنف أثناء ممارسة الجنس، والتأكد من عدم وجود أعراض كورونا لدى الشريك قبل أي أنشطة جنسية.

وأشارت إلى أن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا عبر السائل المنوي أو السوائل الجسمية الأخرى قليلة، لكن الأنشطة الجنسية مع شركاء جدد تزيد من المخاطر.

وأضافت أن الأنشطة الجنسية الأقل خطرا في ظل وباء كورونا، هي تلك التي تمارس "على انفراد".

المصدر: رويترز